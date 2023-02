17-Jähriger nach Diebstahl aus Fahrradkorb festgenommen

Polizisten haben in Münster unweit der Promenade einen 17-Jährigen festgenommen. Er soll einen Rucksack aus einem Fahrradkorb gestohlen haben. Doch die Beamten konnten ihm schnell noch weitere Straftaten nachweisen.

Polizisten haben in Münster einen 17-Jährigen festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Auf frischer Tat ertappt: Polizisten haben am Freitagnachmittag einen 17-Jährigen festgenommen, nachdem dieser einen Rucksack aus einem Fahrradkorb gestohlen hat. Ein Richter ordnete am Samstag Untersuchungshaft an.

Ein Zeuge hatte laut einer Mitteilung der Polizei gegen 13.45 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächtige an der Promenade auffällig nah neben einer Fahrradfahrerin herfuhr. Unbemerkt entwendete er den Rucksack aus dem Fahrradkorb der 16-Jährigen und verschwand in einem Hinterhof am Kanonengraben.

17-Jähriger hat Messer dabei

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 17-jährigen Tatverdächtigen in dem Hinterhof fest, als dieser gerade dabei war, den Rucksack zu durchsuchen. Er hatte einen zweiten Rucksack und ein Klappmesser dabei. Eine Anwohnerin meldete sich bei den Polizisten und schilderte, dass der Verdächtige bereits vor zwei Wochen in dem Hinterhof gewesen sei. Als sie ihn hätte vertreiben wollen, habe dieser ein Messer gezückt, ihr gedroht und sei geflüchtet.

Eine bei der Polizei Münster eingerichtete Ermittlungskommission, die spezialisiert auf die Ermittlung von Tatverdächtigen nach Straftaten im öffentlichen Raum ist, hat die weiteren Aufklärungen noch am Freitagnachmittag übernommen. Die Kommission konnte dem 17-Jährigen nach Angaben der Polizei bereits mindestens vier weitere ähnliche Taten zugeordnet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter am Samstag Haftbefehl gegen den Beschuldigten.