179 Corona-Neuinfektionen am Wochenende in Münster

Am Wochenende sind die Corona-Zahlen in Münster weiter angestiegen. Erneut wurden deutlich mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen registriert. Aktuell gibt es in etwa so viele Infizierte in der Stadt wie zuletzt im April.

Allein am Montag wurden in Münster 42 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt.

Die Infektionszahlen in Münster sind am Wochenende erneut weiter angestiegen. Laut Homepage der Stadt Münster sind aktuell 687 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 106 mehr als noch am Freitag. Ähnlich viele Infizierte gab es in der Stadt zuletzt im April (695 am 23. April).

Seit Freitag hat das Gesundheitsamt 179 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt. Im gleichen Zeitraum wurden zudem 73 Gesundmeldungen registriert. Die Zahlen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (13. November): 55 Neuinfektionen und 26 Gesundmeldungen,

Sonntag (14. November): 82 Neuinfektionen und vier Gesundmeldungen,

Montag (15. November): 42 Neuinfektionen und 43 Gesundmeldungen.

11.350 Corona-Fälle bislang in Münster

Seit Pandemie-Beginn wurden im münsterischen Stadtgebiet mittlerweile 11.350 Corona-Fälle labordiagnostisch bestätigt. 10.527 Menschen gelten nach Angaben der Stadt bereits als genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb am Wochenende unverändert. 136 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

30 Corona-Patienten in Krankenhäusern

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ist am Wochenende ebenfalls weiter gestiegen. Am Freitag wurden 27 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Nun werden nach Angaben der Stadt 30 Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Davon liegen acht Patienten auf Intensivstationen, sieben müssen künstlich beatmet werden. Diese Zahlen blieben unverändert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 104,0 (-4,7). Am Freitag hatte die Inzidenz bei 109,4 gelegen.