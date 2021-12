18-jährige Radfahrerin kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf dem Kolde-Ring: Eine 18-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwochabend mit einem Auto kollidiert. Die junge Frau wurde schwer verletzt.

Am Mittwochabend ist es am Kolde-Ring zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 18-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war die Münsteranerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Bundesstraße 54 unterwegs.

Die Frau wollte nach links in die Von-Witzleben-Straße abbiegen und verließ dafür den Radweg. Nach Angaben der Polizei querte sie die Straße und fuhr auf die Linksabbiegerspur. Dabei hatte sie den nachfolgenden Verkehr nicht im Blick.

Ein 22-jähriger Autofahrer war ebenfalls auf dem Kolde-Ring in dieselbe Richtung unterwegs, wechselte im gleichen Moment auf die Linksabbiegerspur und kollidierte mit der Radfahrerin. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.