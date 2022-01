187 Corona-Neuinfektionen in Münster registriert

Am Mittwoch wurden in Münster erneut mehr Corona-Neuinfektionen als Gesundmeldungen registriert. Dadurch ist die Zahl der aktuell Infizierten weiter gestiegen. Wenig Veränderung gab es bei der Inzidenz.

Auch am Mittwoch ist die Zahl der Corona-Infizierten in Münster weiter gestiegen. 1663 Münsteranerinnen und Münsteraner sind nach Angaben der Stadt aktuell nachweislich infiziert, das sind 30 mehr als noch am Dienstag.

Innerhalb von 24 Stunden wurden in Münster 187 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle seit Beginn der Pandemie auf 15.808 gestiegen. 14.004 Menschen gelten mittlerweile als genesen - das sind 157 mehr als noch am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert: 141 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Inzidenz in Münster sinkt leicht auf 273,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 273,4 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gesunken (-2,5). Am Mittwoch der Vorwoche hatte die Inzidenz bei 202,3 gelegen, am 2. Januar (Sonntag) ist sie auf einen zwischenzeitlichen Höchstwert von 316,7 gestiegen.

In den münsterischen Krankenhäusern werden aktuell 32 Covid-19-Patienten behandelt (Dienstag: 33), zwölf davon auf Intensivstationen (Dienstag: 13). Zehn Patienten müssen künstlich beatmet werden (Dienstag: elf).