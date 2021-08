19 Millionen Euro für das York-Quartier

Münster

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach hat am Freitag einen Förderbescheid in Höhe von mehr als 19 Millionen Euro an die Stadt übergeben. Das Geld soll in den geförderten Wohnungsbau im York-Quartier fließen. Die Wohnraumförderung stand auch im Mittelpunkt einer Talkrunde.

Von Martin Kalitschke