Es ist ein rasanter Sport, der sich selbst durch einen Gewitterschauer nicht ausbremsen lässt: Am Wochenende pilgerten über 4000 Menschen zum 19. Polopicknick-Turnier an den Hugerlandshofweg.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen in entspannter Beachclub-Atmosphäre europäische Spitzen-Teams hoch zu Pferd, die um den begehrten Sieg galoppierten und dabei versuchten, die kleine weiße Kugel mit einem langen Holzschläger ins gegnerische Tor zu bugsieren.

„ Viel mehr Spannung als beim Fußball. “ Matthias Reck

„Viel mehr Spannung als beim Fußball“, meint Schalke-Fan und Stammgast Matthias Reck, der seit Anfang an ein Freund des ältesten Mannschaftssports der Welt ist. Er kommt aber nicht nur, weil Polo „faster than Hockey, rougher than Rugby and sexier than Golf“ ist, sondern weil der Karnevalist hier auf seinen Freundeskreis trifft und neue Sponsoren für seine KG Freudenthal ansprechen kann. „Eine hohe Promi-Dichte, hier versammeln sich Kultur und die bunte Stadtgesellschaft. Einfach nette Menschen, die locker drauf sind“, so sein Fazit.

Ein paar Meter weiter außerhalb des VIP-Bereiches auf der grünen Wiese hat Udo Weiss aufgetischt. Es gibt selbstgemachten Kuchen, herzhafte Wurstbrote und ein Glas Sekt. Mit seiner „Campusfamilie“, dazu zählen auch die inzwischen erwachsenen Kinder, ist der ehemalige Chef der Polizei-Verkehrsdirektion ebenfalls schon ein Dauergast. „Ein faszinierender Sport, temporeich und geprägt vom Teamgeist“, meint Weiss. Die Sportler müssten nicht nur ihr Pferd beherrschen, sondern auch taktisch klug agieren, um am Ende erfolgreich sein zu können. So komplex wie beim Polo sei das in keiner anderen Sportart zu beobachten.

Ein paar Decken weiter sonnen sich zumindest bis zur nassen Dusche kurz vor der Turnierpause am späten Samstagnachmittag Sonja Kewel und Marcus Bernstein aus Dortmund. Die beiden Studierenden haben im Internet von dem Turnier erfahren und noch nie Polo live gesehen. „Wir hatten extra ein Fernglas mitgebracht und waren überrascht, wie nah wir dann tatsächlich am Geschehen sind“, sagt Bernstein. In den VIP-Bereich, wo man nur mit einem leuchtroten Bändchen am Arm reingelassen wird, will er gar nicht. „Das macht doch hier viel mehr Spaß ungezwungen in der Gruppe und einem Bier in der Hand, auch wenn wir die Regeln noch gar nicht so richtig verstanden haben. Aber Tor ist Tor und das kann man nachvollziehen“, sagt er.

Interesse von Jahr zu Jahr gewachsen

Für den Veranstalter und Münsters einzigen Polospieler Sebastian Schneberger, ist das Picknick eine „unerwartete Erfolgsgeschichte“. 2004 war er erstmals mit ein paar Pferdestärken und einer Handvoll Freunden auf dem weitläufigen Areal vor den Toren Handorfs, dass er inzwischen ganzjährig angemietet hat. „Ein paar kühle Getränke, ein paar Spieler, einfach Spaß haben“, erinnert er sich an den Auftakt. Von Jahr zu Jahr wuchs das Interesse, inzwischen kommen Weltklasse-Teams bis aus Südamerika nach Münster. Schneberger: „Ich kann inzwischen auswählen, welche Bewerber hier an den Start gehen. Unser Polopicknick ist europaweit beliebt und in seiner Art einmalig“. Spitzensport und dabei entspannt chillen. So etwas gibt es bei keinem anderen Event dieser Art auf dem Kontinent.

PETA-Kritik lässt Veranstalter kalt

Die im Vorfeld der in der Region einzigartigen Veranstaltung laut gewordene Kritik der Tierschutzorganisation PETA, Polo sei für Mensch und Tier gesundheitsschädlich, lässt ihn sichtlich kalt. „Der Veterinär ist jeden Tag auf dem Platz und wir gehen mit unseren Pferden sorgsam-professionell um. Wenn das Tier nicht hundertprozentig fit ist, haben wir oben im Sattel keine Chance im Spiel“, sagt er. Und fügt noch hinzu: „Wir kümmern und sicherlich intensiver und gut ausgebildet um das Wohl der Vierbeiner als so mancher Hobbyreiter.“ Die Planungen für das Jubiläumsturnier im nächsten Jahr laufen bereits. „Das Polopicknick 2024 wird nicht größer werden, weil das Limit auch in Sachen Zuschauer erreicht ist. Aber die Sportfreunde können sich dennoch auf Überraschungen freuen“, so Schneberger.

Am Sonntag starten die Finals beim Polopicknick um 12 Uhr. Tickets an der Tageskasse kosten 18 Euro.