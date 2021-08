190 Corona-Infizierte aktuell in Münster

Steigende Inzidenz und mehr Corona-Infizierte: Die Infektionszahlen in Münster sind am Wochenende weiter angestiegen. Auch die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern hat sich leicht erhöht.

Sechs Covid-Patienten werden aktuell in Krankenhäusern in Münster behandelt, zwei davon auf Intensivstationen.

Die Infektionszahlen in Münster sind am Wochenende weiter angestiegen. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 190 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit Corona infiziert. Am Freitag waren es 174. Seit Freitag hat das Gesundheitsamt 32 Neuinfektionen registriert. Zudem wurden 16 Gesundmeldungen bestätigt.

Neuinfektionen und Gesundmeldungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (14. August): vier Neuinfektionen und fünf Gesundmeldungen,

Sonntag (15. August): 25 Neuinfektionen und acht Gesundmeldungen,

Montag (16. August): drei Neuinfektionen und drei Gesundmeldungen.

Inzidenz steigt auf 40,0

Seit Beginn der Pandemie hat es in Münster bislang 8618 bestätigte Corona-Fälle gegeben. 8306 Menschen gelten als genesen. Unverändert 122 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster am Montag stark angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 40,0 (+7,0).

In den Krankenhäusern in Münster werden nach Angaben der Stadt derzeit sechs Covid-19-Patienten behandelt, zwei davon auf Intensivstationen. Ein Patient muss künstlich beatmet werden. Am Freitag wurden fünf Patienten in Krankenhäusern behandelt, keiner davon auf Intensivstationen.