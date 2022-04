20.000 Hilfspakete für die Ukraine

300 Freiwillige, 150 Tonnen Lebensmittel, 20.000 Pakete: Mit einer großen Aktion hilft die Caritas Menschen in der Ukraine mit Nahrungspaketen. Gepackt werden die in einer münsterischen Firma.

Und oben drauf noch Plastikgeschirr und Löffel: Palette um Palette packen die Ehrenamtlichen in Kartons für die Ukraine in der Pack-Aktion von Caritas international bei der Firma Stroetmann in Münster.

Im Minutentakt stapeln die freiwilligen Helfer in einer großen Lagerhalle der Firma Stroetmann die von ihren Kolleginnen und Kollegen am Laufband befüllten Kartons auf die Palette. 20.000 Pakete mit Lebensmitteln packen sie für eine Hilfsaktion von Caritas international.

Kürzlich startete der erste von 15 Sattelschleppern einer ukrainischen Spedition nach Lemberg. Von dort wird die Caritas Ukraine die Notrationen zu Verteilstellen in die unterversorgten Kriegsregionen des Landes bringen, heißt es in einer Caritas-Mitteilung. Rund 800.000 Euro an Spendenmitteln setzt die Auslandshilfeorganisation der deutschen Caritas dafür ein.

Eigentlich waren zwei Minuten pro Paket kalkuliert, aber die rund 30 Freiwilligen pro Schicht halbierten diese Zeit schon am ersten Packtag. Trotzdem wird noch länger bei Stroetmann emsige Betriebsamkeit herrschen, bis die langen Reihen an Paletten in den jeweils rund sieben Kilo schweren Paketen aufgeteilt sind, schätzt Christian Dehmel von Caritas international.

300 Ehrenamtliche helfen

Die Caritas Ukraine hatte um diese Hilfe gebeten und den Inhalt der Pakete benannt. Haltbare und mit wenig Aufwand zuzubereitende oder direkt verzehrbare Lebensmittel wie Reis, Haferflocken, Fisch- und Fleischkonserven, Kekse und Müsliriegel füllen die Freiwilligen in die vorbereiteten Kartons. Dazu gibt es etwas Einweggeschirr und Löffel, am Ende einen Packzettel mit dem Inhalt für den Zoll.

Caritas international hatte bundesweit nach einem Unternehmen gesucht, das eine Aktion in dieser Größenordnung stemmen kann und war mit Stroetmann fündig geworden. Der Diözesancaritasverband Münster organisierte dazu, unterstützt vom Stadtcaritasverband und der Freiwilligenagentur Münster, innerhalb weniger Tage rund 300 Ehrenamtliche. Die werden von Stroetmann-Mitarbeiter Yves Passlack kurz eingewiesen und legen in jeweils zwei Schichten am Tag los.

Zwölf Kleintransporter zur Verteilung

Damit die Unterverteilung von Lemberg aus schnell erfolgen kann, liefert Caritas international zwölf Kleintransporter. In den Wochen seit Kriegsbeginn seien über das Caritas-Netzwerk bereits über 500 Lkw-Ladungen in die Ukraine gebracht worden.

Auch in der kommenden Woche werden noch helfende Hände benötigt: Wer am Montag, Dienstag oder Mittwoch (11. bis 13. April) in den zwei bekannten Zeitslots von 9 bis 13 Uhr oder 13 bis 17 Uhr im wahrsten Sinne des Wortes anpacken möchte, kann sich anmelden unter: https://caridate.caritas-os.de