200 Ehrenamtliche führen Kurz-Interviews mit Bürgern

Noch gut vier Wochen bis zum Stichtag 15. Mai: Dann starten auch in Münster die Befragungen für den bundesweiten „Zensus 2022“. Kurzinterviews können an der Haustür geführt werden.

Noch gut vier Wochen bis zum Stichtag 15. Mai: Dann starten auch in Münster die Befragungen für den bundesweiten „Zensus 2022“. Ziel der deutschlandweiten Erhebung ist eine Aktualisierung der amtlichen Datenlage, damit auf den verschiedenen Ebenen passgenauer entschieden und nicht zuletzt investiert werden kann“, erläutert Wolfgang Heuer als zuständiger Beigeordneter der Stadt Münster in einer Pressemitteilung.

Vorbereitet und durchgeführt wird die registergestützte Volkszählung laut Mitteilung der Stadt Münster vom Team der Erhebungsstelle bei der Stadtverwaltung. „In den vergangenen Monaten haben wir rund 200 Erhebungsbeauftragte ausgewählt, die uns unterstützen und die Kurz-Interviews mit den zufällig ausgewählten Haushalten übernehmen“, berichtet Katrin Pottebaum, Leiterin der Erhebungsstelle. Rund 3500 Adressen, die in Münster für die repräsentative Haushalte-Stichprobe ausgewählt worden sind, werden die Interviewerinnen und Interviewer aufsuchen, um von etwa 17.000 Personen die Daten zu erheben. Ergänzend stehen an 760 Adressen Befragungen in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften auf dem Programm. Für ihren Einsatz werden die Interviewer umfassend geschult, heißt es. Sie sind per Gesetz zum Datenschutz und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Stadt Münster weist darauf hin, dass die Interviewer für ihren ehrenamtlichen Einsatz einen offiziellen Zensus-Ausweis erhalten, mit dem sie belegen können, dass sie die Befragungen im Auftrag der Stadt durchführen.

Befragungen bis zum 7. August

Bis zum 7. August sollen die Befragungen stadtweit abgeschlossen sein. Die Erhebungsbeauftragten kündigen ihre Besuche bei den Haushalten und den Gemeinschaftseinrichtungen zuvor schriftlich an. Das persönliche Interview dauert nur einige Minuten und wird unter strikter Beachtung von Infektionsschutzmaßnahmen im Regelfall an der Haustür geführt, so die Stadt. Abgefragt werden Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand und Staatsangehörigkeit. Die Angaben zur Schulbildung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit können die Befragten später selbstständig online machen.

Infos, Erklärvideos, Podcasts und Muster-Fragebögen stehen auf der offiziellen Zensus-Website (www.zensus2022.de). Diese ist auch über Münsters Stadtportal erreichbar (www.stadt-muenster.de/zensus2022). Fragen zum Zensus beantwortet das Team der städtischen Erhebungsstelle (0251/4927171, E-Mail: zensus@stadt-muenster.de).