200 Menschen demonstrieren für die Unterstützung Geflüchteter

Für die Unterstützung von Geflüchteten haben am Samstagnachmittag geschätzt 200 Menschen in der Innenstadt von Münster demonstriert. Aufgerufen zum Protest hatte die örtliche Gruppe der Initiative „Seebrücke“.

Am Hauptbahnhof veranstalteten die Demonstranten eine Kundgebung.

Am Beginn der Windthorststraße, gegenüber dem Hauptbahnhof, wurden über eine Lautsprecheranlage Reden gehalten. Nach einem Zug durch die Innenstadt gab es weitere Beiträge in der Fußgängerzone an der Stubengasse.

Unter anderem hieß es, dass man die Aufnahme und möglichst gute Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sehr begrüße. Flüchtlinge aus anderen Teilen der Welt sollten ebenso unbürokratisch und mit Bleibeperspektive aufgenommen werden.