239 öffentliche Ladepunkte für 2847 E-Autos

Das Interesse der Münsteraner an der Möglichkeit, ein E-Auto aufladen zu können, ist groß. Dies belegen regelmäßige Anfragen an die Stadtwerke, die alle Standorte im öffentlichen Bereich betreiben. Sowohl diejenigen, die bereits ein E-Auto besitzen, als auch Menschen, die sich eine Anschaffung vorstellen können, melden sich. Einem „weiten Teil der Bevölkerung“ sei der Ausbau wichtig, so eine Sprecherin. Auf dem Auto- und Mobilitätsgipfel des Bundes mahnte die Kommunalwirtschaft den weiteren Ausbau an, auch in Münster ist einiges in Bewegung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper