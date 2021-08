24 Neuinfektionen und steigende Inzidenz

Am Freitag wurden 24 Corona-Neuinfektionen in Münster bestätigt.

Den dritten Tag in Folge wurden am Freitag in Münster mehr als 20 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Nach Angaben der Stadt hat es 24 bestätigte Neuinfektionen gegeben. Am Donnerstag waren es 25, am Mittwoch 27.

Die Zahl der Menschen, die aktuell nachweislich mit Corona infiziert sind, ist auf 174 gestiegen. Am vergangenen Freitag lag die Zahl bei 121. So viele Infizierte wie aktuell gab es zuletzt Mitte Mai (178 Infizierte am 20. Mai).

Inzidenz liegt bei 33,9

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist durch die Neuinfektionen auf 8586 gestiegen. 8290 Menschen gelten als genesen - elf mehr als noch am Donnerstag. Unverändert 121 Menschen sind an oder mit Corona gestorben.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 33,9 (+4,7). Aufgrund des steigenden Inzidenzwertes droht Münster bereits in der kommenden Woche die Hochstufung in Inzidenzstufe 2. In der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW heißt es: Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenzstufe - hier wäre es Stufe 2 ab 35er Inzidenz - erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an acht aufeinanderfolgenden Kalendertagen überschritten wird, mit Wirkung für den übernächsten Tag.

Fünf Covid-Patienten im Krankenhaus

In den Krankenhäusern in Münster werden nach Angaben der Stadt aktuell fünf Covid-Patienten behandelt. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.