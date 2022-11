300 Exil-Iraner bekunden Solidarität für Proteste

Am Samstag haben sich erneut sich Exil-Iraner, aber auch Deutsche, in Münster versammelt, um ihre Solidarität mit den Protesten gegen die politische Führung in Iran zu bekunden. Der „Verein für politische Flüchtlinge“ rief unter dem Motto „Frauen, Leben, Freiheit“ am Stubengassenplatz zu dem Protest auf.

Foto: Pjer Biederstädt