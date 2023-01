Endlich durften nach der Pandemie-Pause wieder alle dabei sein, die einfach Lust auf einen erfrischenden Start ins neue Jahr hatten: Der Verein Wasser und Freizeit Münster meldet zum zehnten Neujahrsschwimmen im Kanal gleich zwei Rekorde. Mit 300 Teilnehmern und noch einmal so vielen Zuschauern wurden die Bestmarken vergangener Jahre übertroffen. Und so warm, wie an diesem 1. Januar, war es auch noch nie beim Open-Air-Event.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper