3000 Teilnehmer bei Klimastreik in Münster erwartet

Am Freitagnachmittag wird wieder für eine konsequentere Klimapolitik gestreikt. Fridays for Future zieht in Münster als Teil einer globalen Protestaktion vom Hauptbahnhof zum Schlossplatz.

Bei der letzten Demonstration von Fridays for Future in Münster am 25. Juni 2021 waren etwa 1000 Menschen gekommen.

Die Aktivisten von Fridays for Future rufen für diesen Freitag zu ihrem achten weltweiten Protest für mehr Klimaschutz auf. Wie die Organisation am Donnerstag mitteilte, sind mindestens 1400 „Klimastreiks“ und Aktionen in mehr als 80 Ländern geplant, allein in Deutschland sind es 450.

In Münster startet um 15 Uhr ein Protestzug vor dem Hauptbahnhof. Über Servatiiplatz und Ludgeriplatz geht es zum Schlossplatz, wo von 16 bis 18 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll. 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach Polizeiangaben erwartet.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass während der ganzen Demonstration die Maskenpflicht gilt. Zudem sollte darauf geachtet werden, Abstand zu halten.

Straßen werden vorübergehend gesperrt

Während der Demonstration werde es aller Voraussicht nach zu Verkehrsbehinderungen und temporären Sperrungen kommen, sagte eine Polizeisprecherin. Über den Zeitpunkt und die Dauer der Sperrungen würde je nach Lage vor Ort kurzfristig entschieden. Verkehrsteilnehmer, die am Freitagnachmittag in der Innenstadt unterwegs seien, sollten für ihre Wege mehr Zeit einplanen.

In Münster waren zuletzt im Juni insgesamt knapp 1000 vorwiegend junge Menschen bei zwei parallel stattfindenden Demonstrationen von Fridays for Future Münster auf die Straße gegangen.

Rund 1000 Menschen demonstrieren für das Klima Um 14 Uhr startete am Freitag, 25.Juni 2021, der Klimastreik von Fridays for Future Münster. Knapp 1000 Menschen beteiligten sich laut Polizei an dem Klimastreik unter dem Motto „Klimaschutz ist Menschenrecht“. Zur Abschlusskundgebung mitReden, Slam Poetry und Musik u.a. von der MünsteranerPop-Rock-Band Red Ivy war der Schlossplatz voll. Foto: Matthias Ahlke Mit zwei Demonstrationszügen,einer Laufdemo und einer Fahrraddemo, zogen die Klimaaktivisten durch die Stadt. Foto: Matthias Ahlke „Wir gehen auf die Straße für eine klimagerechte Welt, dafür, dass interdisziplinäre wissenschaftliche Erkenntnisse endlich in Handeln übersetzt werden! Wir erinnern Regierungen und Unternehmen daran, dass sie einen Plan für 1,5 Grad brauchen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten“, erklärte Timo Keith, Mitglied bei Fridays for Future Münster. Foto: Matthias Ahlke Die Laufdemo startete am Prinzipalmarkt. Greta Thunberg in Berlin

Mit dem weltweiten Protest soll die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels gefordert werden. Besonders große Kundgebungen erwarten die Organisatoren in Hamburg, Berlin, Freiburg und Köln. In Berlin wird die Initiatorin der Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, zu Gast sein und am Mittag gemeinsam mit der deutschen Aktivistin Luisa Neubauer auf die Straße gehen.

Unter dem Motto „Alle fürs Klima“ haben sich dem Protest nach Angaben von Fridays for Future auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie Umweltverbände und Kirchen angeschlossen. Darüber hinaus sollen sich auch mehr als 4000 Unternehmen beteiligen. Die letzte weltweite Protestaktion war am 19. März dieses Jahres.