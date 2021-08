3000-Stellplätze-Programm startet

Die Stadt startet in dieser Woche mit der Umsetzung des „3000-Fahrradstellplätze-Programms“. An 20 Standorten – in der Regel bisherigen Pkw-Parkplätzen – sollen jeweils fünf Fahrradbügel aufgestellt werden. Die Zielmarke 3000 werde in diesem Jahr allerdings noch nicht erreicht, betont Max Stewen vom städtischen Fahrradbüro mit Blick auf den Kalender.

