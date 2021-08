36 Corona-Neuinfektionen in Münster

Auch am Dienstag wurden in Münster mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen registriert. Die Zahl der Corona-Infizierten ist damit weiter gestiegen. Leicht gesunken ist hingegen die Sieben-Tage-Inzidenz.

Am Dienstag wurden in Münster 36 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist am Dienstag weiter gestiegen. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 421 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Virus infiziert. Am Vortag waren es 402. So viele Infizierte wie aktuell gab es zuletzt Anfang Mai.

Am Dienstag wurden 36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Im gleichen Zeitraum wurden zudem 17 Gesundmeldungen registriert.

9105 Corona-Fälle bislang in Münster

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 9105 Corona-Fälle bestätigt. 8562 Menschen gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle bleibt weiter unverändert. 122 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

In den Krankenhäusern in Münster werden derzeit 15 Covid-19-Patienten behandelt, drei davon auf Intensivstationen. Zwei Patienten müssen nach städtischen Angaben künstlich beatmet werden.

Inzidenz leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 69,5 (-3,8). Die Inzidenz des Landes NRW liegt aktuell bei 124,9.

Mehr als 246.200 Personen sind in Münster mindestens erstgeimpft worden. Davon sind über 233.400 Personen vollständig immunisiert.