360-Grad-Lernen im coolsten Hörsaal Münsters

Was ist Münsters coolster Hörsaal? Das Planetarium. Dort gibt es Vorträge zum Allergrößten und Allerkleinsten, was die Natur zu bieten hat.

Im November gibt es zwei 360-Grad-Vorträge im Planetarium im Naturkundemuseum des LWL: Zwei Experten bringen den Planetariumsgästen laut Pressemitteilung ihre Forschungsgebiete näher.

Am Dienstag (15. November) um 19.30 Uhr lädt Tobias Wiethoff, technischer und Produktionsleiter des Bochumer Planetariums, dazu ein, das Planetarium einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. In seinem Vortrag beantwortet er Fragen wie: Woher kommt eigentlich das Planetarium? Woher stammt die Idee? Und was waren seine Vorläufer? Es geht um die Geschichte der Sternenkuppel in Deutschland und der Welt.

Naturwissenschaft und Kunst auf Augenhöhe

Unter den Kultur- und Bildungseinrichtungen ist nach Wiethoffs Auffassung das Planetarium einzigartig. In kaum einer anderen Institution begegneten sich Naturwissenschaft und Kunst so unmittelbarer. Nicht ohne Grund hätten viele Vertreter der Hoch- und Popkultur das Planetarium für ihre Arbeit genutzt und zu mehr als einer reinen naturwissenschaftlichen Bildungseinrichtung gemacht. Da liege es nahe, das Planetarium kulturgeschichtlich in den Blick zu nehmen. In der Veranstaltung geht Wiethoff auf eine Reise entlang verschiedener historischer Stränge, die im modernen Planetarium zusammenlaufen.

Am 29. November um 19.30 Uhr ist Professor Dr. Christian Klein-Bösing vom Institut für Kernphysik der Universität Münster zu Gast. Er wird einen 360-Grad-Vortrag über kleinste Teilchen und große Detektoren halten. Klein-Bösing untersucht mit dem „ALICE-Experiment“ an der Forschungseinrichtung „CERN“ die Eigenschaften eines Materiezustandes, der im Universum wenige Mikrosekunden nach dem Urknall vorlag.

Begeisterung für Physik wecken

„Neben meinem Forschungsgebiet ist es mir ein wichtiges Anliegen, Schülerinnen und Schüler für die Physik zu begeistern und Mädchen in Naturwissenschaften zu fördern. Hierfür bin ich seit 2010 im Netzwerk Teilchenwelt aktiv und leite seit 2022 das ‚MExLab Physik‘, das von Professorin Cornelia Denz am Fachbereich Physik etabliert wurde“, so Klein-Bösing.

Eintritt: 9 Euro (5 Euro ermäßigt), Tickets: http://www.tickets.lwl.org Veranstaltungsort: Planetarium im LWL-Museum für Naturkunde, Sentruper Straße 285.