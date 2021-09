Schwerer sexueller Missbrauch: 38-Jähriger zu fünf Jahren Haft verurteilt

Der Angeklagte wurde am Donnerstag vom Landgericht Münster zu einer Haftstrafe verurteilt.

Weiteres Urteil im Missbrauchskomplex Münster: Das Landgericht hat am Montag einen 38-jährigen Mann aus Wuppertal zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt. Die Richter der achten Strafkammer sahen es als erwiesen an, dass Stefan S. einen damals neun Jahre alten Jungen aus Münster im März 2019 in einem Waldstück bei Dülmen schwer sexuell missbraucht haben soll.

Bei dem Opfer soll es sich um den Ziehsohn von Adrian V. gehandelt haben. Der Münsteraner gilt als Schlüsselfigur im Missbrauchskomplex Münster. Adrian V. war Anfang Juli zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren plus Sicherungsverwahrung verurteilt worden, weil er selbst den Sohn seiner Lebensgefährtin zahlreiche Male vergewaltigt und anderen Männern zum Missbrauch überlassen hat. Der jetzt verurteilte Stefan S. hat über einschlägige Chat-Foren im Internet Kontakt zu Adrian V. bekommen.

Kinderpornografische Dateien bei Stefan S. entdeckt

Der Mann aus Wuppertal hatte Adrian V. zunächst aufgefordert, ihm zwei Bilder des Jungen zu schicken. Danach war es dann zum Treffen im Waldstück bei Dülmen gekommen. Stefan S. hat den Missbrauchsvorwurf vor Gericht bestritten, lediglich zugegeben, zusammen mit Adrian V. in dem besagten Wald gewesen zu sein. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im Dezember 2020 waren zahlreiche Datenträger mit kinderpronografischen Dateien entdeckt worden. Die Verteidigung des Wuppertalers hatte deshalb auf eine Freiheitsstrafe unter zwei Jahren auf Bewährung plädiert.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrer abschließenden Stellungnahme eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren für den Angeklagten. Sie sah den schweren sexuellen Missbrauch angesichts der Beweislage als erwiesen an.