40 Diebstähle aus Fahrradkörben im Januar

Immer wieder nutzen Diebe günstige Gelegenheiten und greifen nach Wertgegenständen in Fahrradkörben. Allein im Januar wurden 40 Taten in der Münsteraner Innenstadt bei der Polizei angezeigt.

Daher warnt die Polizei nochmal eindringlich davor, Taschen und Rucksäcke im Fahrradkorb zu transportieren. Wenn man Opfer eines Diebstahls geworden ist, ist es sehr aufwändig und teuer, Ausweise und Schlüssel wieder zu beschaffen.

„Persönliche Gegenstände, Fotos und sensible Daten sind in den Händen Unbekannter und im schlimmsten Fall wird das Konto innerhalb kürzester Zeit mit der Kreditkarte leer geräumt", warnt die Polizei in einer Pressemitteilung. "Deshalb gilt: Diebstahl vermeiden. Ihr Fahrradkorb ist kein Tresor!"

Zudem bemerken die Opfer häufig erst mit erheblichem Zeitverzug, dass sie bestohlen worden sind. Deshalb ist die genaue Bestimmung des Tatortes und möglicher Täter schwierig. Beobachtungen durch das Opfer oder Zeugen sind selten, Täterbeschreibungen die Ausnahme. Daher: Lassen Sie es nicht zu einem Diebstahl kommen! Tragen Sie Wertgegenstände immer eng am Körper.