40 Tonnen Anteilnahme: privater Hilfstransport für Geflüchtete

Zwei Familien organisieren einen Hilfstransport vom Schloss in Münster aus. Die Spendenbereitschaft, die ihnen dabei entgegenschlägt, löst sogar Tränen aus.

Magdalena Zeisig und ihre Familie packen an – für die geflohenen Menschen aus der Ukraine. Und die Münsteranerinnen und Münsteraner helfen kräftig mit. Am Freitag sammelte Familie Zeisig mit Unterstützung von Verwandten, Freunden und der Spedition Schulz Spenden, die anschließend nach Kęty, also ungefähr 55 Kilometer südwestlich der polnischen Hauptstadt Warschau gefahren werden.