40 Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine

Der Sportverein Wasser und Freizeit Münster hat Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt. Ein 40-Tonnen-Lkw ist inzwischen auf dem Weg in das osteuropäische Land.

Vier Anhänger fuhren vom Vereinsheim zur Polizeiwache am Friesenring, wo alle Spenden zusammenkamen.

Gemeinsam mit der Polizei Münster sowie der Awo-Kita Roxel und weiteren Familien hat der Sportverein W+F Münster Spenden für die Ukraine gesammelt. Ein Polizist mit familiären Verbindungen in die Ukraine hatte dazu aufgerufen.

Innerhalb von nur zwei Tagen platzte das Vereinsheim von W+F aus allen Nähten. Im Keller, im Vorraum, im Büro – überall standen Kisten und Säcke voller Hilfsgüter, heißt es in einer Mitteilung. Die Spenderinnen und Spender kamen mit Bullis, Pkw und Fahrrädern vorgefahren, um den Ukrainerinnen und Ukrainern beizustehen. Viele waren zuvor extra noch einmal einkaufen gefahren und hatten ihre Kofferräume gefüllt.

Vier Anhänger fuhren vom Vereinsheim zur Polizeiwache am Friesenring, wo alle Spenden zusammenkamen. Dort wurden sie auf einen 40-Tonner- Lkw geladen. Dieser war schließlich bis zum Rand gefüllt mit Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneprodukten, Kuscheltieren, Verbandsmaterialien und vielem mehr. Am Freitagnachmittag machte sich der Lkw auf den Weg in die Ukraine. Da es sich bei dem Lkw um einen ukrainischen Transporter handelt, darf er laut Mitteilung auch die polnisch-ukrainische Grenze passieren und die Hilfsgüter direkt dort abladen, wo sie benötigt werden.

Spendensammlung geht weiter

W+F Münster will weiterhin Spenden annehmen – allerdings nur nach „Einkaufsliste“. Der Polizist informiert den Verein, welche Produkte derzeit am dringendsten benötigt werden. Nur diese Produkte nimmt W+F zu den Öffnungszeiten (mittwochs 11 bis 15 Uhr) in der Geschäftsstelle, Bennostraße 7, entgegen. Die Einkaufsliste steht auf