45-Jähriger hält Zug auf und greift Polizisten an

Die Bundespolizei Münster hat ein Strafverfahren gegen einen 45-jährigen Mann eingeleitet. Er hatte einen Zug aufgehalten und Mitarbeiter der DB-Sicherheit bespuckt und beleidigt. Auch einen Bundespolizisten griff er an.

Am Freitagabend hinderte ein 45-Jähriger einen abfahrbereiten Regionalexpress nach Osnabrück an der Abfahrt. "Er blockierte die Tür mit seinem Körper und belästigte Reisende", heißt es in einer Mitteilung des Bundespolizei. Dabei habe er zudem keinen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Herbeigerufene Mitarbeiter der DB-Sicherheit bespuckte er und beleidigte sie ausländerfeindlich. Der Mann aus Meschede wurde vom Bahnsteig weggebracht. Eine Streife der Bundespolizei unterstützte die Mitarbeiter der DB-Sicherheit. Doch zuerst ignorierte der 45-Jährige die Ansprache der Bundespolizisten, dann holte er zum Schlag aus.

Alkoholtest zeigt 1,7 Promille

"Der Beschuldigte wurde zu Boden gebracht, gefesselt und mit einer Spuckschutzhaube zur Wache gefahren. Das Verhalten des Mannes wurde durch Bodycams aufgezeichnet", teilt die Bundespolizei mit. Nach einem Atemalkoholtest mit 1,7 Promille erging eine richterliche Gewahrsamsanordnung bis zur Ausnüchterung.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Auch der Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz durch das Nichttragen der Maske hatte eine Anzeige zur Folge.