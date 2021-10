47-Jähriger muss für zwei Jahre in Haft

Zu zwei Jahren und neun Monaten Haft hat das Landgericht Münster einen Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern – unter anderem in Münster – verurteilt. Die Strafkammer befand den 47-Jährigen für schuldig, in sechs Fällen sexuellen Missbrauch und in vier Fällen sexuelle Belästigung von Kindern begangen zu haben.

