48-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Eine 48-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße schwer verletzt worden. Laut einer Pressemitteilung der Polizei war die Frau um 14.50 Uhr mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von einem 25-jährigen Radfahrer überholt wurde.

"Bei dem Überholvorgang verfing sich die Jacke des 25-Jährigen am Lenker der 48-Jährigen", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dadurch stürzte die Frau zu Boden. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.