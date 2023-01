500 Pflegende protestieren auf dem Prinzipalmarkt

Die Träger von Pflegeeinrichtungen in Münster schlagen Alarm. Am Mittwoch hat das Bündnis „Starke Pflege Münster“ zu einer Demonstration aufgerufen. Hunderte sind dem Aufruf gefolgt.

Unter dem Motto „Wir könn(t)en Pflege“ hat die Diakonie Münster am Mittwoch zusammen mit 14 weiteren Unternehmen der Langzeitpflege und fünf Bildungsträgern im Bündnis „Starke Pflege in Münster“ zu einer Demo auf dem Prinzipalmarkt aufgerufen. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflege sind dem Aufruf gefolgt und haben am Nachmittag in der Innenstadt protestiert.

Jochen Temme hat vor Ort das Bühnenprogram moderiert. Unter anderem haben Bürgermeisterin Angela Stähler und Ulrich Watermeyer, Geschäftsführer stationäre und ambulante Seniorenhilfe der Diakonie Münster, die Ziele und Beweggründe der Aktion vorgestellt.