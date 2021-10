500 Teilnehmer demonstrieren für Klimaschutz

In Berlin beginnen die Koalitionsverhandlungen – und die Initiative „Fridays For Future“ will Druck auf die verhandelnden Parteien machen. In Münster waren deshalb am Freitag knapp 500 Menschen auf der Straße.

Demo in Münster

Normalerweise skandieren die „Fridays for Future“-Aktivisten „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Am Freitag dichteten die laut Polizei 500 Protestler den Spruch in „Wir sind nass, wir sind laut, ...“ um.

Denn bei Wind und Regen zogen sie vom Hauptbahnhof, wo die lokalen Parteizentralen von Grünen und SPD liegen, zur CDU-Zentrale an der Mauritzstraße und zum FDP-Sitz unweit des LWL-Kunstmuseums. Ihre Botschaft an die Koalitionsverhandelnden: Die gesteckten Klimaziele reichen nicht aus. 50 Aktivisten aus Münster waren für den nächsten globane Klimastreik am Freitag nach Berlin gefahren.

500 Teilnehmer bei Klimastreik in Münster Am Freitag haben die Aktivisten von „Fridays For Future" erneut zum globalen Klimastreik aufgerufen. In Münster waren nach Angaben der Polizei 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Straße. Das Ziel der Demo, die vor dem Hauptbahnhof startete, war Druck auf die verhandelnden Parteien auszuüben. Nach Ansicht der Akteure von „Fridays For Future" gehen die Klimaschutzziele im Sondierungspapier, das Grundlage für die Koalitionsverhandlungen ist, nicht weit genug. Gegen 15.15 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Ziel war das LWL-Museum. Auf dem Weg zum LWL-Museum gingen die Demonstranten die münsterischen Parteizentralen von Grünen, SPD und FDP vorbei. Die Veranstaltung verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle. Es sei zu den üblichen Verkehrseinschränkungen gekommen, jedoch nicht von übermäßig großem Ausmaß. Die Linienbusse kamen zum Ärger der Fahrgäste wegen der Demonstration teilweise mit großer Verspätung. Die Demonstration führte mitten durch Münsters Innenstadt. Die Abschlusskundgebung fand am späten Nachmittag vor dem LWL-Museum am Domplatz statt.

Die Veranstaltung verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle. Es sei zu den üblichen Verkehrseinschränkungen gekommen, jedoch nicht von übermäßig großem Ausmaß. Die Linienbusse kamen zum Ärger der Fahrgäste wegen der Demonstration teilweise mit großer Verspätung.