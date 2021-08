50.000 Briefwahl-Anträge nach einer Woche

Noch nie wurden bei einer Bundestagswahl in Münster so viele Anträge auf Briefwahl online gestellt wie schon jetzt: Das städtische Wahlamt hat laut einer Pressemitteilung bis Dienstag weit über 37.000 Online-Anträge angenommen - gerade mal gut eine Woche, nachdem es mit dem Versand der Wahlbenachrichtigungen gestartet hatte. Insgesamt wurde am Dienstag der 50.000. Antrag registriert. Verschickt wurden bis Montag bereits rund 25.000 Briefwahl-Unterlagen.

Die bislang höchste Zahl an Online-Anträgen wurde bei der Kommunalwahl 2020 erreicht mit 37.279 – allerdings erst am letzten Freitag vor der Wahl. Bis zur anstehenden Bundestagswahl am 26. September ist nach Angaben der Stadt also mit einer noch deutlich höheren Zahl zu rechnen. Übrigens: Als die Stadt Münster zur Europawahl 2004 erstmals die Möglichkeit anbot, Briefwahl-Unterlagen über das Internet zu beantragen, gingen bis zur Wahl gerade mal 224 Anträge auf diesem Weg ein.

Zahlreiche Stimmen im Hauptwahlbüro abgegeben

Alternativen zur Online-Option sind der Postweg und der Besuch des Hauptwahlbüros, Salzstraße 26. Seit der Öffnung am Mittwoch nutzten dort bereits über 4100 Wahlberechtigte die Chance, Briefwahl zu beantragen – gut 90 Prozent setzten in den Wahlkabinen vor Ort auch gleich ihre Kreuze auf den Stimmzettel. Wer mögliche Warteschlangen im Salzhof vermeiden will, kann auch hier einen Online-Service nutzen: die Termin-Vereinbarung. Weit über 700 Wahlberechtigte haben dies bis Dienstag bereits getan.

Weitere rund 9000 Briefwahl-Anträge gingen ganz klassisch per Post beim Wahlamt ein. Dazu ist die Rückseite der Wahlbenachrichtigung auszufüllen und die Karte ans Wahlamt zu schicken. Wer bis zum Wochenende keine Wahlbenachrichtigung im Postfach hatte, kann sich beim Wahlamt melden. Für die Wahl wird sie aber nicht benötigt. Es reicht die Vorlage des Personalausweises. Auch der Online-Antrag ist laut Stadt ohne Infos von der Benachrichtigungskarte möglich.

Alle Infos zur Wahl, das Formular für den Antrag und die Terminvereinbarung gibt es im Internet auf der Homepage der Stadt. Fragen beantwortet das Wahlamt-Team auch telefonisch (Tel. 02 51/4 92-33 90) und per E-Mail (wahlen@stadt-muenster.de)

Fragen & Antworten zur Briefwahl Was benötigt man zur Briefwahl?

Früher brauchte man einen besonderen Grund, um per Brief bei der Bundestagswahl abstimmen zu können. Seit einiger Zeit ist das nicht mehr nötig. Wohl aber ein Wahlschein - ohne den geht's nicht.

Bei der Bundestagswahl 2017 lag der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler bei knapp 29 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie könnten dieses Mal sogar noch mehr Menschen postalisch abstimmen.

Grundsätzlich alle Wahlberechtigten, „ohne Vorliegen eines besonderen Grundes", erläutert der Bundeswahlleiter. Die Zulassung der Briefwahl diene dem Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung zu tragen.

Man erhält die Unterlagen bei der Gemeindebehörde seines Hauptwohnsitzes. Ein Vordruck fürs Beantragen des Wahlscheins, den man benötigt, liegt der Wahlbenachrichtigung bei. Diese soll bis Anfang September bei den Wahlberechtigten ankommen.

Der Bundeswahlleiter rät dazu, den Antrag auf einen Wahlschein „so frühzeitig wie möglich" zu stellen. Das geht in der Regel auch online. Grundsätzlich ist der Freitag (18 Uhr) vor dem Wahltermin die Frist dafür.

Wahlschein, Stimmzettel, Stimmzettel-Umschlag in Blau, Wahlbrief-Umschlag in Rot plus Infoblatt - das alles kommt im Briefkasten an. Das Infoblatt erklärt, wie die Briefwahl funktioniert: Erst- und Zweitstimme persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel ankreuzen. Falten. In den blauen Umschlag stecken und zukleben. Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein datieren und - ganz wichtig - unterschreiben. Blauen Umschlag plus Wahlschein in den roten Umschlag stecken, zukleben und unfrankiert in den Briefkasten werfen. Oder man bringt ihn zu der Stelle, die auf dem Umschlag angegeben ist.

Ja. Durch die rote Farbe der Umschläge fallen diese auf und können leicht erkannt werden. Mit der Deutschen Post sei vereinbart, dass selbst Wahlbriefe, die am Tag vor der Wahl in den Briefkasten geworfen wurden, noch am Wahl-Sonntag zugestellt würden, so der Bundeswahlleiter. Sollte es mit dem Einwerfen nicht rechtzeitig geklappt haben, kann man den roten Umschlag am Wahltag bei der auf diesem angegebenen Stelle abgeben - oder abgeben lassen.

Nein. Bei der vergangenen Bundestagswahl waren 0,9 Prozent der Erststimmen ungültig, die per Brief abgegeben wurden - im Vergleich zu 1,4 Prozent der am Wahltag abgegebenen. Von den Zweitstimmen waren es sogar nur 0,5 Prozent (Brief) im Vergleich zu 1,2 (Urne).

Seit 1957 ist der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler von knapp 5 auf fast 29 Prozent bei der vergangenen Bundestagswahl gestiegen. Dieses Mal könnten es wegen der Corona-Pandemie noch einmal mehr sein.

