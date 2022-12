51-Jähriger nutzt Führerschein vom Zwillingsbruder

Die Polizei Münster veröffentlichte am Donnerstag eine kuriose Meldung einer Kontrolle auf der A1 an der Anschlussstelle Münster-Nord. Dort war am Dienstagmorgen (20.12.) ein 51-Jähriger Autofahrer von den Beamten angehalten worden "aufgrund technischer Veränderung an seinem Auto".

Bei der Kontrolle gab der Mann dann laut Polizei an, dass er den Führerschein von seinem Zwillingsbruder nutze und selbst nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. "Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen bestätigte diese Aussage", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Sowohl den Fahrzeugführer, als auch den Fahrzeughalter erwartet eine Strafanzeige.