56-Jährige tötet eigenen Vater - sieben Jahre Haft

Eine 56-jährige Münsteranerin, die ihren 88-jährigen Vater getötet hat, muss für sieben Jahre in Haft. Die Frau hat im März in alkoholisiertem Zustand ihren Vater attackiert und ihm mehrmals mit einer Bohrmaschine auf den Kopf geschlagen. Der 88-Jährige starb an den Folgen der schweren Kopfverletzungen. Das Schwurgericht verurteilte sie wegen Totschlags und ordnete außerdem die Unterbringung der alkoholkranken Frau in einer Entzugsklinik an.

Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls sieben Jahre Haft gefordert, hatte allerdings auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert. In der Anklageschrift war der 56-Jährigen ursprünglich Mord aus Habgier vorgeworfen worden. Das konnte der Staatsanwalt der Angeklagten im Laufe des Prozesses jedoch nicht nachweisen.

Wir berichten weiter.