58 Neuinfektionen in Münster registriert

So viele Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat es in Münster seit Anfang Mai nicht mehr gegeben: 58 bestätigte Infektionen wurden am Donnerstag registriert. Die Zahl der Infizierten ist damit sprunghaft gestiegen.

Die Infektionszahlen in Münster sind am Donnerstag stark gestiegen.

Sprunghafter Anstieg der Corona-Zahlen in Münster: Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt 58 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die aktuell nachweislich mit Corona infiziert sind, ist damit auf 248 gestiegen. Ähnlich hoch war die Zahl der Infizierten zuletzt Mitte Mai (243 am 15. Mai).

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 8724 Corona-Fälle bestätigt. 8354 Menschen gelten als genesen, elf mehr als noch am Mittwoch. Unverändert 122 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Neun Covid-Patienten in Krankenhäusern

Auch die Zahl der Covid-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, steigt in Münster weiter an. Neun Covid-19-Patienten werden nach Angaben der Stadt aktuell behandelt. Zwei Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, beide werden künstlich beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 36,5 (-0,9). Das war am Donnerstag der niedrigste Wert im Münsterland. Aufgrund der am Donnerstag gemeldeten Neuinfektionen ist jedoch davon auszugehen, dass die Inzidenz ansteigen wird.