70.000 Euro für Projekte gesammelt

Bei der „skate-aid-Night“ im Skaters Palace am Samstagabend kamen gut 70.000 Euro für soziale Projekte zusammen.

Feiern und Fördern heißt es, wenn skate-aid-Gründer Titus Dittmann zur „skate-aid-Night“ in das festliche Ambiente des Skaters Palace einlädt. Unter den gut 200 Gästen waren in diesem Jahr auch prominente skate-aid-Freunde wie Oberbürgermeister Markus Lewe, Bundestagsabgeordneter Cem Özdemir und Schauspieler Wotan Wilke Möhring.

Neben dem schönen Abend für die Gäste standen aber vor allem die Spenden für die zahlreichen Projekte von skate-aid im Vordergrund. 2021 waren es vor allem drei Highlights, die die Herzen anrührten: die Erweiterung des Skateparks in Kampala/Uganda um einen „Skull-Bowl“, die Initiative Girls Skate und der im Bau befindliche Skatepark in Butwal/Nepal. Am Ende der Nacht stand laut Mitteilung des Veranstalters die Summe von rund 70.000 Euro zu Buche.