72-Jährige ausgeraubt: Polizei nimmt 28-Jährigen fest

Eine 72-jährige Münsteranerin ist am Donnerstagabend Opfer eines Raubes in der Bahnhofstraße geworden. Die Fahndung der Polizei unter Beteiligung der Bundespolizei führte noch in der Nacht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die 72-Jährige lief laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Bundespolizei gegen 22.30 Uhr mit zwei Begleiterinnen von der von-Vincke-Straße kommend in die Bahnhofstraße. Vor einer Bäckerei wurde sie von hinten umgestoßen, so dass sie in der Busspur zu Boden fiel und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Der Mann, der sie zu Boden gestoßen hatte, entriss ihr die Handtasche sowie einen auffälligen Regenschirm und flüchtete unerkannt in die Wolbecker Straße. Die 72-jährige wurde zur ambulanten Versorgung der Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen bringen Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen

Im Zuge der Nahbereichsfahndung fanden Polizeibeamte vor Lokalen am Parkhaus Bremer Platz die geraubte Handtasche und den Regenschirm. Aus dem Portemonnaie fehlten 70 Euro Bargeld und Zahlungskarten. Durch Zeugen wurde laut Mitteilung der Polizei eine detaillierte Täterbeschreibung abgegeben.

Wenige Stunden später versuchte der Tatverdächtige in einem Geschäft im Hauptbahnhof mit der geraubten Kreditkarte Waren zu bezahlen. Eine Angestellte bemerkte die Unstimmigkeit zwischen Karteninhaberin und Kunde und rief die Bundespolizei. Der Mann ließ die Karte zurück und flüchtete.

28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Er wurde kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hansaviertel festgenommen. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der Festgenommene, ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz, eindeutig zur Täterbeschreibung passte. Die genutzte Mastercard stammte aus dem Raub an der Bahnhofstraße. Der Tatverdächtige wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Raubes und Betruges.