73 Bürgerprojekte wollen Frieden machen

Michael C. Möller

Foto: Michael C. Möller

Die Bewerbungen beim Wettbewerb „Frieden machen! #peaceprojects“ zeigt eine überraschende Vielfalt, berichtet die Stiftung Bürger für Münster in einer Pressemitteilung. Personen, Initiativen und Vereine konnten sich mit ihren Projekten bewerben.

MEHR ZUM THEMA Bewerbung bis Ende des Jahres möglich Friedensprojekte von Bürgern gesucht

Anlässlich des Jubiläums „375 Jahre Westfälischer Frieden“ in diesem Jahr riefen die Stiftung Bürger für Münster und die Stadt Münster dazu auf, Vorschläge für Bürgerprojekte im Sinne des Westfälischen Friedens einzureichen, so eine Pressemitteilung der Bürgerstiftung. Insgesamt 73 Bewerbungen sind bis zum Ende des vergangenen Jahres bei der Stiftung eingegangen.

„Die Vielfalt ist beeindruckend“

Neben der Vielzahl an Bewerbungen überraschten vor allem die Bandbreite der Ideen und die unterschiedlichen Themen, heißt es in einer Mitteilung. Von Theater, Kunst und Musik bis hin zu Dialogformaten – „die Vielfalt ist beeindruckend“ erzählte Vorstand Jörg Bockow. Unter dem Vorsitz der ehemaligen Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters fällt in Kürze die Entscheidung darüber, welche der eingereichten Vorhaben die beantragte Förderung erhalten werden.

Für die Durchführung der Projekte im Zeitraum von Mai bis Oktober stellt die Sparkasse Münsterland Ost 75 000 Euro als Fördermittel zur Verfügung. Dank der Unterstützung „werden wir den Sommer über ein sehr abwechslungsreiches Friedensprogramm in der Stadt erleben dürfen und freuen uns schon auf viele Impulse“, meint Wilhelm Weischer, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung.

Zum Abschluss des Projektes soll im November bei einer öffentlichen Veranstaltung im Restaurant 1648 über die Wirkung und Erfolge im Sinne des Westfälischen Friedens berichtet werden.