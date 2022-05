75 Jahre: Steuerberater feiern ihren Verband

Steuerberater sind auch nicht mehr das, was sie vermeintlich mal waren. In der Corona-Krise wurde der Beruf geradezu unentbehrlich. Das wurde bei der 75-Jahr-Feier des Verbands betont.

Als der Verband gegründet wurde, war die Not besonders groß. Am 23. Mai 1947 traten im zerbombten Bielefeld 30 festentschlossene „Helfer in Steuersachen“ zusammen, um sich gemeinsam fortzubilden, die zusammengebrochene Wirtschaft auf Kurs zu bringen und nach außen mit einer Stimme zu sprechen.

Es ging darum, schlimmen Mangel zu verwalten, elementare Strukturen einzurichten und nicht zuletzt um den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Die engagierten westfälischen Steuerberater waren der Gründung der Bundesrepublik damit exakt zwei Jahre voraus.

Und heute? Hat der seit 1962 in Münster ansässige „Steuerberaterverband Westfalen-Lippe e. V.“ wiederum schwierige Zeiten hinter sich – und wahrscheinlich noch dramatischere vor sich. Die Corona-Pandemie, das wurde beim gestrigen Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Verbands im Erbdrostenhof von allen Seiten betont, hat das Berufsbild von Grund auf erneuert.

Lebensberater in allen Belangen

In der Krise wurden die Steuerfachleute zu wichtigsten Gesprächspartnern: Sie mussten ihren Klienten Tag und Nacht Steuerrecht und Coronahilfe erklären, gleichzeitig als Unternehmensberater und Krisenmanager fungieren – und wurden ne­benbei zu wichtigen persönlichen Ansprechpartnern, oft förmlich zu Seelsorgern.

„Ich oute mich als Fan der Steuerberater“, sagte deshalb Christian Wolsztynski, der Präsident des Finanzgerichts Münster, voller Respekt: „Sie tragen große Verantwortung als Lebensberater in beruflichen und privaten Belangen.“

Qualifiziert durch die Krise

Das werde mittlerweile auch in Europa so gesehen, wo die deutschen Steuerberater lange Zeit einen etwas zweifelhaften Ruf als teutonische Besserwisser genossen. Dass Deutschland die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise so gut bewältigen konnte, habe auch am Einsatz dieses europaweit ziemlich einmaligen Berufsstandes gelegen. „Das ist in Brüssel erkannt worden“, betont Volker Kaiser, der Präsident der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe.

Steuerberaterverband Westfalen-Lippe Foto: Der Steuerberaterverband Westfalen-Lippe vertritt als Organisation die Interessen von rund 3000 Angehörigen der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe – und damit rund 750. 000 „Steuerbürger“ in der Region. Die Aufgaben des Verbands und seiner Geschäftsstelle an der Gasselstiege reichen von Fortbildung der Mitglieder über die Unterstützung der örtlichen Wirtschaft bis hin zur klassischen Lobbyarbeit gegenüber Politik und Gesellschaft.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem digitalen Wandel – dem sich der Verband nach eigenen Angaben bereit seit den 60er-Jahren verbunden fühlt. Große Hoffnung wird auf die neue Steuerberaterplattform gesetzt, die am 1. Januar 2023 zur Verfügung stehen soll. ...

Nun ist der Krieg hinzugekommen. NRW-Finanz-Staatssekretär Dr. Patrick Opdenhövel sprach in seinem Grußwort davon, dass die meisten steuerpolitischen Themen wohl auf den Prüfstand gestellt werden müssten. Die Steuerberater leisteten mit ihrer krisenfesten Sachkenntnis einen unschätzbar wichtigen Beitrag für eine wettbewerbsfähige und faire Steuerpolitik: „Bleiben Sie engagiert!“