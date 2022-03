82 Ukrainer sind nun in Sicherheit

Am Samstagmorgen um 7.30 Uhr trifft Tobias Jungnitsch wieder in Münster ein. Hinter ihm liegen 72 Stunden – und 2600 Kilometer –, die er vermutlich nie vergessen wird. Am Mittwochmorgen war der Unternehmer („Theos Reisen“) mit drei Bussen und einigen freiwilligen Helfern in Richtung polnisch-ukrainische Grenze aufgebrochen, um von dort Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet nach Münster zu bringen. Der letzte der drei Busse kam am Samstag mit 32 ukrainischen Frauen und Kindern sowie einem Mann – Vater von sieben Kindern – in der Oxford-Kaserne an. Dort wurden die Flüchtlinge registriert und danach auf Einrichtungen im Stadtgebiet verteilt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch