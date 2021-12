827 Menschen in Münster aktuell mit Corona infiziert

Am Freitag hat das Gesundheitsamt in Münster 95 Corona-Neuinfektionen. Ein wenig höher lag allerdings die Zahl der Gesundmeldungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag leicht gesunken.

Am Freitag wurden in Münster 95 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die Corona-Lage in Münster hat sich am Freitag im Vergleich zum Vortag nur wenig verändert. Nach Angaben der Stadt sind 827 Münsteranerinnen und Münsteraner derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag waren es 829. Am vergangenen Freitag hatte die Stadt noch 891 Infizierte gemeldet.

Am Freitag hat das Gesundheitsamt 95 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Gleichzeitig wurden 97 Gesundungen gemeldet. Am Donnerstagnachmittag hat die Stadt die ersten Fälle der Corona-Variante Omikron in Münster bestätigt. Es sei davon auszugehen, dass weitere Fälle bestätigt werden, so die Stadt am Donnerstag.

Kein weiterer Corona-Todesfall in Münster

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 13.258 Corona-Fälle labordiagnostisch bestätigt. 12.293 Menschen gelten mittlerweile als genesen. 138 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben. Zuletzt wurde Ende November ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich am Freitag ebenfalls nur leicht verändert. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie bei 139,1. Sie ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gesunken (-3,1).

27 Corona-Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern im Stadtgebiet werden laut Mitteilung derzeit 27 Covid-Patienten behandelt, davon zehn auf Intensivstationen. Diese Zahlen blieben im Vergleich zum Vortag unverändert. Sechs Patienten müssen künstlich beatmet werden, zwei weniger als am Donnerstag.