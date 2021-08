87-jähriger Mann in Münster gestorben

Nach fast zwei Monaten hat es in Münster wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona gegeben. Wie die Stadt am Mittwochmittag mitteilt, ist ein 87-jähriger Mann mit Corona gestorben. Damit sind in Münster nun 122 Menschen an oder mit Corona gestorben. Zuletzt ist am 7. Juni ein Corona-Todesfall gemeldet worden.

Am Mittwoch wurden 15 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Zudem hat es nach Angaben der Stadt neun Gesundmeldungen gegeben. Aktuell sind 118 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag waren es 113, am Mittwoch der Vorwoche 97.

Sechs Covid-Patienten im Krankenhaus

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 8439 Corona-Fälle bestätigt. 8199 Menschen gelten als genesen. In den Krankenhäusern in Münster werden nach städtischen Angaben derzeit sechs Covid-19-Patienten behandelt.

Mehr als 236.000 Menschen geimpft

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch wieder angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Morgen einen Wert von 22,8 (+5,0). Das ist aktuell der höchste Wert im Münsterland.

Inzwischen sind mehr als 236.000 Münsteranerinnen und Münsteraner erstgeimpft. Davon sind mehr als 206.000 vollständig immunisiert.