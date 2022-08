Stadtwerke-Abo an Wochenenden in ganz NRW nutzen

Das 9-Euro-Ticket ist noch im August gültig. Doch für Abonnentinnen und Abonnenten der Stadtwerke gibt es auch danach noch eine Aktion: Das Abo ist für einige Zeit an den Wochenenden und auch in den Herbstferien in ganz NRW gültig.

Noch den ganzen August gilt das 9-Euro-Ticket. Alle Abonnentinnen und Abonnenten der Stadtwerke können aber auch im September und Oktober noch über den normalen Gültigkeitsbereich ihres Abos hinausfahren – und das ohne zusätzliche Kosten. Das haben die Stadtwerke Münster jetzt mitgeteilt.

An allen Wochenenden im September und Oktober sowie in den ganzen Herbstferien gilt das Abo in allen Nahverkehrszügen, S-, U- und Straßenbahnen sowie Bussen in Nordrhein-Westfalen.

Erwachsene und Kinder kostenlos mitnehmen

Pro Abo dürfen zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder mitfahren. Das gilt auch für alle, die ein neues Abo abschließen, unter anderem das MünsterAbo, JobTicket, 8 UhrAbo, FlexAbo, AzubiAbo, goCardAbo oder 60plusAbo. Alle Informationen gibt es unter www.stadtwerke-muenster.de/aboaktion.

Für Stadtwerke-Abonnentinnen und Abonnenten gibt es zudem bis Jahresende einen weiteren Vorteil: Sie sparen bei der Fahrt mit Tier-E-Scootern die Freischaltgebühr in Höhe von einem Euro – und das in allen Städten in Deutschland. Den notwendigen Couponcode haben die Stadtwerke im Sommer versendet.