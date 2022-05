Von Münster an die Küste oder in die Berge

Mit einer Rabattaktion will die Bundesregierung die Bürger in Bus und Bahn locken: Für neun Euro pro Monat können sie im Juni, Juli und August deutschlandweit mit U-Bahn, S-Bahn, Bus, Tram sowie in Regionalzügen im Nahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Auch aus Münster sind also theoretisch fast alle innerdeutschen Ziele erreichbar. Manche bieten sich wegen guter Verbindungen, weniger Umstiege oder attraktiven Ziels besonders an. Eine Auswahl.