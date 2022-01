900 Impfpflichtgegner an Dom und Aasee

Die Demonstrationen gegen eine mögliche Impfpflicht bekommen in Münster eine zusätzliche Dimension – und zwar eine parteipolitische. CDU-Ratsherr Stefan Leschniok hatte in der vergangenen Woche nach einer unangemeldeten, aber im Netz verabredeten und schließlich von der Polizei aufgelösten Veranstaltung der Impfpflicht-Gegner am Domplatz angemahnt, dass das „Katz- und Maus-Spiel mit den Sicherheits­behörden aufhören“ müsse. Die coronaskeptische Initiative „Gemeinsam für Grundrechte“ hatte in dieser ­Woche gleich zwei Demonstrationszüge – einer vom Domplatz, der andere vom Aasee aus – angemeldet, um so die 750-Personen-Marke zu umgehen, deren Überschreitung nach der aktu­ellen Corona-Verordnung Maskenpflicht und 3G-Regel nach sich zöge.

