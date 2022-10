Polizei: Einsatz an der Aa war Fehlalarm

Fehlalarm: Die Rettungstaucher hatten ein vermeintlich in die Aa gefallenes Kind trotz akribischer Suche nicht finden können. Am Tag danach verdichten sich die Anzeichen für einen falschen Alarm.

Nachdem Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DLRG am Mittwochnachmittag wegen einer vermeintlichen Notlage eines Kindes zu einem Großeinsatz am Aa-Wehr an der Badestraße gerufen worden waren, hat die Polizei den Einsatz am Tag danach als Fehlalarm eingestuft. Taucher hatten nach dem vermeintlich ins Gewässer gestürzten Kind gesucht, jedoch nichts gefunden.

Auch am Tag nach der großangelegten Suchaktion gingen bei der Polizei keine Vermisstenanzeigen ein, die zu dem Fall passen könnten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Gruppe von Kindern, die einem städtischen Mitarbeiter den Hinweis auf die vermeintliche Notlage gegeben und sich danach entfernt hatte, konnte laut Polizei ebenfalls nicht ermittelt werden.

Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr

Allein die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Dazu sicherte die Polizei das Gebiet mit Kräften von Einsatzhundertschaften ab und die DLRG war mit sechs Fahrzeugen, einem Boot und acht Personen im Einsatz.

Rettungseinsatz am Aa-Wehr Am Aa-Stauwehr an der Badestraße nahe der Westerholtschen Wiese suchte die Feuerwehr mit Tauchern nach einem vermeintlichen ertrunkenem Kind. Foto: Matthias Ahlke Die großangelegte, circa einstündige Suche blieb jedoch ohne Fund. Vermutlich handelte es sich um einen Fehlalarm. Foto: Matthias Ahlke Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften, Leiterwagen und technischem Gerät vor Ort. Foto: Pjer Biederstädt Die Polizei sicherte den Bereich ab, auch Kräfte der Hundertschaften waren im Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Die Aa ist zumeist sehr flach, rund um das Aa-Stauwehr aber deutlich tiefer, sodass ein Ertrinken möglich wäre. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom Einsatz. Foto: Matthias Ahlke

Fünf bis sechs Kinder hatten am Ufer der Aa an der Westerholtschen Wiese unweit des Landgerichts gespielt, als sie einen städtischen Mitarbeiter ansprachen. Ob er Rettungsschwimmer sei und helfen könne, hätten die Kinder im Alter von circa acht bis zwölf Jahren gefragt, die sich danach aber in Richtung Paulinum entfernt hätten. So gab der Einsatzleiter der Polizei die Geschehnisse wieder.

Taucher suchen Wehr ab

Die 20 Meter vor und hinter dem Wehr wurden von Tauchern abgesucht. Diese Stelle ist deutlich tiefer (etwa zwei Meter) als die sonst flache Aa. Aber auch die flachen Bereiche wurden abgesucht. Nach etwa einer Stunde wurde die Suchaktion ohne Fund beendet.