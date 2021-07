Die Stadt hat am Freitagabend erneut Teile des Aaseeufers gesperrt. Am Samstag macht sie es zum vorerst letzten Mal.

Die Stadt Münster riegelt am Samstagabend zum vorerst letzten Mal den sonst im Sommer so publikumsintensiven Uferbereich des Aasees ab. Einsatzkräfte der Polizei und des kommunalen Ordnungsdienstes werden noch einmal kon­trollieren, dass sich niemand nach 21 Uhr zwischen der Bastion und den Aaseekugeln aufhält. „Die Sperrungen am Aasee sind Maßnahmen auf Zeit. Sie werden jetzt wie angekündigt nach und nach zurückgenommen, das Verweilverbot am Aasee läuft nach diesem Wochenende aus“, sagt Münsters Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer im Gespräch mit unserer Zeitung.