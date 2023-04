Ohne Scherben am Aasee in den Mai feiern

Party am Aasee: das bedeutet Dreck und Scherben. Die Stadt will das nicht hinnehmen: Für den Maifeiertag, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam gilt deshalb jetzt ein Glasverbot.

Am 1. Mai sieht es rund um den Aasee oft so ähnlich aus.

Das dauerhafte Glasverbot am Aasee hat die Lokalpolitik ausgeschlossen – ein auf ausgewählte Feiertage beschränktes Verbot wird nun aber mittels Allgemeinverfügung umgesetzt: Am 1. Mai (Montag) ist das Mitführen und die Benutzung von Glasflaschen und Trinkgefäßen aus Glas laut städtischer Pressemitteilung auf den Flächen am alten Aasee im Bereich der Bastion, der Aasee-Terrassen sowie bis zum Bereich an den Aaseekugeln untersagt. Das Verbot gilt bereits ab 18 Uhr am Sonntagabend.

Als Konsequenz aus schweren Ausschreitungen im Mai und Juni 2021 bestand dort fast zwei Sommer lang ein Glasverbot. Vor allem jüngere Personengruppen hatten zuvor – insbesondere an Feiertagen – diesen Bereich zu ausgiebigen Gelagen und nächtlichen Partys mit erhöhtem Alkoholgenuss genutzt, die zu extremer Verschmutzung des Geländes führten. Die damals in der Folge befristeten Allgemeinverfügungen zeigten nach Auffassung des Ordnungsamtes Wirkung: Deutlich weniger Glasbruch sei in den Grünanlagen festgestellt worden, das Verletzungsrisiko entsprechend minimiert.

Glasverbot am Aasee an drei Feiertagen

Da sich Münster zum Ziel gesetzt habe, bis 2030 als „abfallvermeidende Stadt“ zu gelten, der Aasee überdies als Naherholungsgebiet verstanden werde, „muss sichergestellt werden, dass Menschen, Tiere und nicht zuletzt die Natur ausreichend geschützt werden“, so Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. Neben dem 1. Mai sei auch zu Christi Himmelfahrt (18. Mai) und Fronleichnam (8. Juni) mit einem besonders hohen Personenaufkommen zu rechnen. Das Mitführen und die Benutzung von Glasflaschen und Trinkgefäßen aus Glas ist dann ganztägig und an den jeweiligen Vorabenden ab 18 Uhr untersagt.

Neben den Einsatzkräften des Ordnungsamtes seien an diesen Tagen auch Teams der Polizei, der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM), der Stadt und des THW unterwegs. Darüber hinaus werde am Hiltruper See zum 1. Mai ein Sicherheitsdienst vertreten sein.