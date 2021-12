Ab Freitag shoppen und speisen mit 2G-Bändchen

Nur Geimpfte und Genesene können in der Innenstadt einkaufen und in der Gastronomie speisen. Nun sollen die - mittlerweile für Gastronomen und Händler verpflichtenden - Kontrollen erleichtert werden: Es sollen 2G-Bändchen ausgegeben werden.

Seit dem vergangenen Wochenende gilt auch in Münster eine 2G-Regelung in weiten Teilen des Einzelhandels, auch der Besuch der Weihnachtsmärkte ist nur für Geimpfte oder Genesene möglich. Um Kunden und Besuchern den kontrollierten Zugang zu den verschiedenen Angeboten zu erleichtern, folgt die Stadt Münster laut einer Pressemitteilung dem Wunsch der Initiative starke Innenstadt Münster (ISI) und des Handelsverbands NRW Westfalen-Münsterland.

Schon ab Freitag (10. Dezember) können sich Gäste der Innenstadt an verschiedenen Ausgabeorten ein kostenfreies "Zugangsbändchen" sichern. "Voraussetzung ist die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises sowie eines gültigen amtlichen Ausweisdokumentes", heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Bändchen sollen an mehreren Stellen ausgegeben werden

"Die ersten 100.000 Bändchen wurden jetzt geliefert", erklärt ISI-Sprecher Andreas Weitkamp auf Anfrage. Das Bändchen fürs Handgelenk funktioniere wie ein „2G-Ticket“ für zwei aufeinanderfolgende Tage – das Land hatte am Mittwoch die Beschränkung auf nur einen Tag Gültigkeit aufgegeben. Das Startdatum wird vor Ort vermerkt und kann auch beim Besuch gastronomischer Betriebe oder kultureller Einrichtungen den Zugang beschleunigen.

Die „2G-Tickets“ sollen zum Auftakt ab Freitag in größeren Geschäften und unter anderem in der Münster-Information im Stadthaus ausgegeben werden. Am Samstag (11. Dezember) folge eine Ausgabestelle an den Arkaden, kündigt Weitkamp an. Das Netz der Ausgabestellen soll sukzessive erweitert werden – die ISI wünscht sich dieses Angebot auch vor den Parkhäusern.

„ Dadurch können wir unseren Kunden den Weihnachtsbummel durch die Geschäfte deutlich erleichtern." “ ISI-Sprecher Andreas Weitkamp

„Dadurch können wir unseren Kundinnen und Kunden den Weihnachtsbummel durch die Geschäfte deutlich erleichtern“, so Weitkamp.

Und Heuer stellt fest: „Ich bin dem Handel dankbar, dass er gemeinsam mit uns das Thema so schnell umgesetzt hat. Das Bändchen lohnt sich vor allem, wenn mehrere Ziele angesteuert werden – die Kontrollen gehen damit meist schneller“. Die 2G-Tickets können übrigens auch beim Zugang zu Gastronomie-Betrieben und kulturellen Einrichtungen eingesetzt werden.