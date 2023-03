Ab Montag: Busse fahren Alte Sternwarte nicht an

Vom 6. März bis voraussichtlich 27. März fahren die Linien 2 und N85 eine Umleitung am Horstmarer Landweg. Beide Linien können die Haltestelle Alte Sternwarte nicht anfahren.

Von Montag (6. März) um 6 Uhr bis voraussichtlich Montag (27. März) fahren die Linien 2 und N85 eine Umleitung am Horstmarer Landweg. Beide Linien können die Haltestelle Alte Sternwarte nicht anfahren, die Linie N85 außerdem nicht Am Breilbusch.

Als Ersatz für Alte Sternwarte empfehlen die Stadtwerke die Haltestelle Horstmarer Landweg. Die Linie 2 fährt außerdem die Haltestelle Wasserweg an. Für Am Breilbusch ist die nächste Ein- und Ausstiegsmöglichkeit die Haltestelle Gescherweg. In Richtung Münster richten die Stadtwerke dort eine Ersatzhaltestelle auf dem Gievenbecker Weg ein, diese liegt hinter der Einmündung Enschedeweg.

Grund für die Umleitung sind Bauarbeiten auf dem Horstmarer Landweg.

Elektronische Fahrplanauskunft: www.stadtwerke-muenster.de