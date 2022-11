Münsteraner gibt Kleingarten nach 58 Jahren ab

Fast 60 Jahre lang hegte und pflegte Josef Auf der Landwehr seinen schmucken Kleingarten in der Anlage „Damaschke“ an der Wolbecker Straße unweit der Umgehungsstraße. Jetzt ist für den 89-jährigen Hobbygärtner endgültig Feierabend: „Garten 31“ wechselt den Pächter.

Für den 89-jährigen Josef Auf der Landwehr ist es so etwas wie der „Abschied vom grünen Paradies“, sagt er. Nach 58 Jahren gibt er seinen Kleingarten 31 in der Anlage Damaschke an der Wolbecker Straße ab. Und denkt mit Wehmut an „bewegte Zeiten zwischen Flieder, Sauerkirsche und Laube“ zurück.