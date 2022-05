FMO: Abschied vom Fliegen wäre teuer

Lässt sich der Flughafen Münster/Osnabrück auch ohne Flugverkehr nutzen? Ein neues Gutachten, das hinter verschlossenen Türen vorgestellt wurde, gibt Antworten. Es würde in jedem Fall sehr teuer.

Ist ein Flughafen ohne Flugbetrieb ein wirtschaftlich vertretbares und sinnvolles Szenario? Zugespitzt formuliert, lautete so der Auftrag für ein Gutachten, das – insbesondere auf Druck der Grünen – der Rat der Stadt Münster und der Kreistag in Steinfurt im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben haben. Danach sollte unter anderem ausgelotet werden, wie ein alternatives Nutzungsmodell für das Gelände des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) aussehen könnte.