Verbraucherzentrale kritisiert Münsters Handyshops

Münsters Handy-Shops kommen in einer Bewertung der Verbraucherzentrale schlecht weg. Dort würden Kunden vielfach Leistungen aufgeschwatzt, die sie nicht benötigten. Die Folge seien überteuerte Verträge.

Mechthild Schneider, Leiterin der Verbraucherzentrale in Münster, berichtet von vielen verärgerten Telefonshop-Kunden. Statt der erhofften Beratung würden in den Handyläden häufig überteuerte Verträge und nicht benötigte Zusatzleistungen aufgeschwatzt.

In Münsters Handyshops wird laut Verbraucherzentrale selten beraten, dafür aber um so mehr abgezockt: Mehr als 1000 Reklamationen und Beschwerden wegen unseriöser Praktiken oder aufgedrängter Verträge mit überteuerten Zusatzleistungen melden die Verbraucherschützer in den vergangenen zwölf Monaten. Betroffen seien alle Anbieter, besonders viel Ärger gab es bei Vodafone-Kunden.