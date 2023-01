„Ganz Münster hasst die AfD.“ Das ist der Slogan des Freitagabends. Skandiert aus rund 5000 Kehlen, gepinselt auf große Transparente auf dem Prinzipalmarkt vor dem Rathaus, – und gegen 20 Uhr auch in ohrenbetäubender Lautstärke gesungen von den Donots, den Stars auf der Bühne gleich nebenan. Drinnen im Rathausfestsaal sollen sie es hören, die Gäste des Neujahrsempfangs der AfD; der Partei, die sich seit 2016 immer wieder Münster, ihr bundesweit schwächstes Pflaster und darum ideal für Großproteste und mediale Aufmerksamkeit, für ihre Empfänge aussucht.

Und Münster zeigt: Auch nach mehrjähriger Corona-Pause hat die Abneigung gegen die vom Verfassungsschutz beobachtete rechtsextreme Partei kein bisschen nachgelassen. Schon um 16 Uhr versammeln sich die ersten AfD-Gegner in der Überwasser-Kirche zum ökumenischen Friedensgebet. Stadtdechant Jörg Hagemann sagt, dass Gott den Menschen nicht nach dem Ebenbild eines Westeuropäers erschaffen habe – anders als die AfD es gern sähe, ergänzt Hagemann, als er nach dem Gottesdienst zur Demo vor das Rathaus geht.

Dorothee Lamann aus Münster ist zum Prinzipalmarkt gekommen, „weil ich nicht möchte, dass so jemand wie Björn Höcke hier heute irgendetwas sagt". Renate Schnelle (72) aus Münster: Wenn man für Demokratie und wenn man aus Münster ist, ist es eine Selbstverständlichkeit heute hier zu sein und sich gegen die AfD zu stellen." Die Braufreunde Münster e.V. werben: "Kein Bier für Nazis." Heike Hayden war beim letzten Protest gegen den AfD-Neujahrsempfang schon dabei. Die AfD findet sie „bescheiden" und will es der Partei in Münster nicht „allzu bequem" machen. Carsten Peters, Sprecher des Bündnisses "Keinen Meter den Nazis"

Tausende drängen sich vor den Absperrgittern

Dort drängen sich schon mehrere Tausend vor den Absperrgittern, die die Polizei rund ums Rathaus aufgestellt hat. Und vor der Bühne, wo Carsten Peters vom „Bündnis keinen Meter den Nazis“, den Ablaufplan der Kundgebung checkt. Hier steht in der Menge Familie Steinberg, Mutter, Vater, vier Kinder, eingehüllt in Regenbogenflaggen. Sohn Milan hat seinen Spielzeugpapagei dabei und passend dazu auf sein Pappschild den Spruch gepinselt: „Der AfD den Vogel zeigen“. Etwas drastischer formulieren es Svenja und Firas neben ihnen: Sie recken Kunststoff-Pos in die Höhe. Ihr Motto: Die AfD ist für den A . . .“

Besonders Björn Höcke – so sehen es hier sehr viele. Der Hauptredner des Neujahrsempfangs, der laut Richterspruch als Faschist bezeichnet werden darf, sorgt hier unten in der Menge der Demonstranten noch mal für eine Extra-Portion Hass auf Nationalismus, Rassismus, Demokratieverachtung. „Der Schoß ist fruchtbar noch . . .“. Der Satz von Bertolt Brecht ist immer wieder zu hören bei der Kundgebung auf dem von riesigen Europa-Fahnen geschmückten Prinzipalmarkt.

Menschen jeden Alters sind bei Null Grad Celsius versammelt

Menschen jeden Alters sind hier bei Null Grad Celsius versammelt – vom wenige Wochen alten Baby, dessen Eltern nicht möchten, dass ihr Töchterchen in einem Land aufwächst, in dem Menschen wie Björn Höcke etwas zu sagen haben, bis zu älteren Damen und Herren jenseits der 70 oder 80 Jahre. „Omas gegen Nazis“, heißt auf einem Schild. Vorn an der Bühne steht Jörg Adler, ehemaliger Direktor des Allwetterzoos, und freut sich über die immer weiter wachsende Menschenmenge. „Das ist Münster“, sagt er, „rechtes Gedankengut hat hier keinen Platz“.

Drinnen, im Rathaus aber gerade schon. Hunderte von Polizisten sichern den Bereich, im Umfeld parken an die 100 Mannschaftswagen. Immer wieder geleiten die Beamten noch verspätete Gäste des Empfangs durch das Protestgetöse bis an die Tür des Stadtweinhauses. Auch das gehört zur Demokratie. Der Protest blieb weitestgehend friedlich, so die Bilanz der Polizei – lediglich einzelne Demonstranten hätten versucht, Gäste des Neujahrsempfangs am Durchkommen zum Rathaus zu hindern. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei dies aber nicht mit Zwang durchgesetzt worden.